متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء "موجة الانجماد" في العراق

أفاد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، بأن مدينة السليمانية في اقليم كردستان، سجلت درجة حرارة -13 دون الصفر المئوي، فيما توقع استمرار الانجماد الذي طال مناطق واسعة في البلاد، حتى منتصف الأسبوع المقبل.





واشار إلى أن "الانجماد يطال مناطق واسعة من مدن البلاد ويستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل". وكتب عطية عبر منشور بموقع فيسبوك تابعته، السومرية نيوز، أن "مدينة السليمانية سجلت صباح اليوم الثلاثاء درجة حرارة (-13°م) تحت الصفر، فيما سجلت العاصمة بغداد (-1)°م، والبصرة (7)°م، والرطبة (-5)°م تحت الصفر".واشار إلى أن "الانجماد يطال مناطق واسعة من مدن البلاد ويستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل".

