مدير بلدية كربلاء يقدم استقالته من منصبه

قدم مدير بلدية كربلاء مازن الياسري، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.

وقال مصدر محلي للسومرية نيوز: إن "الياسري قدم استقالته من منصب مدير بلدية كربلاء لأسباب غير معروفة".



وأضاف المصدر، إنه "تم تنصيب المهندس حسن الشريفي بدلا عنه".