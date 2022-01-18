مفوضية الانتخابات تعلن إتمام ملف موظفي الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اتمام ما عليها من التزامات مالية وإدارية تجاه موظفي الاقتراع لصرف مكافآتهم المالية واستحصال كتب الشكر من رئاسة الوزراء.

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات اكملت ما عليها من التزامات مالية وإدارية تجاه موظفي الاقتراع البالغ عددهم أكثر من 300 ألف موظف من خلال اللجنة المركزية المشكلة برئاسة القاضي فياض ياسين حسن، من أجل صرف مكافآتهم المالية واستحصال كتب الشكر من رئاسة الوزراء".

وأضافت أنه "استنادًا الى قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2021، خاطب رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بكتاب موسوم (شكر وتقدير) الصادر في 9/1/2022 للموافقة على توجيه كتاب شكر إلى الأساتذة الجامعيين الذين أشرفوا على مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، إضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية الذين عملوا كموظفي اقتراع تثمينًا لجهودهم المبذولة في نجاح العملية الانتخابية".

وأشارت إلى أنها "قامت سابقاً بتحديد التخصيص المالي لصرف مكافآت موظفي الاقتراع استنادًا الى قرار مجلس الوزراء أعلاه، إذ خاطبت المفوضية وزارة المالية لغرض إطلاق تمويل المكافآت المالية الى الخزائن في كل محافظة بالتنسيق مع مكاتب المحافظات الانتخابية، والعمل والمتابعة لهذا الملف جارية ومستمرة".