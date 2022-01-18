الصحة تعلن غلق أكثر من 40 مختبراً مخالفاً في بغداد - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرقا تفتيشية من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في الدائرة اغلقت (٤٢) مختبرا مخالفا للشروط والتعليمات الوزارية في العاصمة بغداد".وأضاف البيان، ان "المختبرات المغلقة توزعت على مناطق الغزالية والشعلة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد".من جانبه، بين مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في مركز الدائرة حسين المالكي ان "اسباب الغلق تنوعت منها لعدم حصول بعض المختبرات على اجازات ممارسة المهنة ومنها لمخالفتها الشروط الصحية او التعليمات الوزارية".وأشار المالكي بحسب البيان إلى إن "سبب الغلق كان نهائيا للبعض من تلك المختبرات ولاسيما غير المجازة منها او ضمن مدد زمنية تختلف بأختلاف نوع المخالفة واستنادا للقوانين والتعليمات المعمول بها".