مجزرة في بابل.. أب يُبيد عائلته وينتحر - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قائد شرطة المحافظة أشرفَ ميدانياً على قوة أمنية طوّقت مكان حادث إقدام أب على قتل إبنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة".وأضافت القيادة أن "الأب أطلق النار، صباح اليوم بإتجاه إبنته وأرداها قتيلة والإنتحار رمياً بالرصاص، بعد أن أقدَمَ على قتل أمها وجدته ".واشارت الى، أنه "بإشراف ومتابعة ميدانية من قِبَل قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري، طوقت قوة أمنية مختصة مكان الحادث ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي ولا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات أكثر عن الحادث".