اجتماع هام لوزارة الصحة بشأن لقاحات كورونا – عاجل

ترأس وزير الصحة الدكتور هاني العقابي، اجتماع لجنة الامر الديواني ٢١٧ وبحضور اعضائها ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٢ في مقر الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور منها عرض الموقف الوبائي ونسب التلقيح بلقاحات كوفيد - 19 وحسب جوائر الصحة ومنافذ التلقيح الخاصة في القوات الامنية كما تم متابعة خطة الإسناد الطارئ لنشر لقاحات كوفيد – 19".

وبحسب البيان، اكد الوزير على تنفيذ توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فضلآ عن متابعة إجراءات الوقائية في الاماكن العامة والتأكيد على الجانب التوعوي لحث المواطنين على اهمية اخذ اللقاحات المضادة لفايروس كورونا واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة وإستنفار كافة الموارد البشرية المتاحة لدى جميع الدوائر وعدد من الامور المتعلقة بالاوضاع الصحية في البلد".