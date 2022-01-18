المحافظات التي قررت تعطيل دوام مدارسها غداً

أعلن المحافظ زهير علي الشعلان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط، نظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي.قال محافظ بابل حسن منديل، إنه لمقتضيات المصلحة العامة ولتقرير الانواء الجوية تقـرر ان يكون يـوم غد عطلة رسمية لطلبة المدارس ورياض الاطفـال فقط.قررت محافظة واسط، الثلاثاء، تعطيل دوام المدارس ليوم غد الأربعاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة.