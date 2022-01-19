بالفيديو: السفير التركي يفتتح منفذا لإصدار الفيزا في بغداد

في بغداد يبدأ العمل فعلياً على تسهيل تقديم الفيزا الى تركيا للراغبين، كما يقول المسؤولون هنا في المقر الذي افتتح عقب لغط اثير كثيراً بشأن استحصال التأشيرة.وأشار السفير التركي الذي كان حاضراً في الافتتاح الى جملة موضوعات مهمة بهذا الصدد، إذ أكد أن ثمة دعوى قضائية رفعت ضد شركات تستغل الراغبين بالحصول على التأشيرة، مضيفاً أنه لا صعوبات تتضمنها الاجراءات ولا مبالغ تدفع للدخول الى الاراضي التركية .وعلى الصعيد الاجراءات يقول المختصون ان ما يطلب من وثائق كضمان موقع العمل أو سندات الاملاك ما هي إلا وثائق تدعم طلب الراغب بالحصول على التأشيرة وهي ليست إلا اجراءات روتينية غير تعقيدية.وكانت قد اثيرت موجة في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاجراءات المعتمدة للحصول على تأشيرة الدخول الى تركيا وما يرافق الامر من عراقيل، ربما ستكون حلولها حاضرة في هذه المكاتب بحسب المسؤولين هنا.