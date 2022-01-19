بينها يخص الدور الثالث.. قرارات جديدة من التربية

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، قرارا يخص طلبة السادس اعدادي، فيما اكدت ان العمل بنظام الدور الثالث سيتوقف بالعام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت اليوم، السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية)، الراسبين منهم بدرس او درسين، لسنتين او السنة الأخيرة بإداء الامتحان وفقاً لنظام المحاولات"، مبينة ان "اللجنة الدائمة للامتحانات ستضع ضوابط وتعليمات تنفيذ هذا القرار".

وأكدت الوزارة ان "العمل بنظام الدور الثالث سيتوقف ابتداءً من العام الدراسي الحالي والاعوام الاخرى المقبلة ويشمل جميع المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية)".