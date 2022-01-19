أمانة العاصمة تدعو لمواصلة الفعاليات المسائية في المتنبي

جاء ذلك خلال حضوره الامسية التراثية الفنية التي اقيمت في زقاق المتنبي وتضمنت عرض سينمائي تراثي الى جانب عروض فنية فلكلورية أخرى.وقالت أمانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "أمين العاصمة وجه دعوة للمثقفين والفنانين للاستمرار باقامة الاعمال الفنية والامسيات التراثية للحفاظ على روح بغداد التراثية وتشجيع الفعاليات الادبية والثقافية وفتح ابواب المكتبات ليلاً لاعادة الحياة للمنطقة التي عانت الاهمال لسنوات طويلة وعادت الروح اليها بعد افتتاح زقاق المتنبي بحلته الجديدة".واضاف البيان، ان "الامسية تضمنت عرضاً سينمائياً لرابطة هواة السينما العراقية ضم افلاماً سينمائية وثائقية عراقية تراثية الى جانب معرض لمقتنيات المتحف الجوال تضم مجموعة من اللوحات والصور والنماذج الفنية التراثية الاصيلة ووصلات غنائية لفرقة الجالغي البغدادي وعروض فنية وموسيقية اخرى".وأكد أمين بغداد، وفق البيان، أن الأيام المقبلة ستشهد "الشروع بتنفيذ حلم جديد لابناء العاصمة وهو اعادة الحياة لشارع الرشيد وتأهيله بشكل يضاهي زقاق المتنبي".