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التربية توضح بشأن نظام المحاولات - عاجل

محليات

2022-01-19 | 10:06
التربية توضح بشأن نظام المحاولات - عاجل
5,151 مشاهدة

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، توضيحاً حول نظام المحاولات الذي أقرته الوزارة هذا اليوم.

وقال متحدث الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "كل من رسب في الدور الثاني بدرس أو درسين في العام الدراسي 2020/2021 إذا كانت له السنة الأولى أو السنة الثانية من الدراستين الصباحية أو المسائية هو مشمول بنظام المحاولات لهذا العام ولكافة فروع الصف السادس الإعدادي".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة التربية، قرارا يخص طلبة السادس اعدادي، فيما اكدت ان العمل بنظام الدور الثالث سيتوقف بالعام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية قررت اليوم، السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية)، الراسبين منهم بدرس او درسين، لسنتين او السنة الأخيرة بإداء الامتحان وفقاً لنظام المحاولات"، مبينة ان "اللجنة الدائمة للامتحانات ستضع ضوابط وتعليمات تنفيذ هذا القرار".

وأكدت الوزارة ان "العمل بنظام الدور الثالث سيتوقف ابتداءً من العام الدراسي الحالي والاعوام الاخرى المقبلة ويشمل جميع المراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية)".
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