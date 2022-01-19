تعرف على المحافظات التي قررت تعطيل دوام مدارسها غداً

قررت محافظات عراقية عدة تعطيل دوام المدارس فيها ليوم غد الخميس.
محافظة الديوانية
قرر المحافظ زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط في مناطق عموم المحافظة.
محافظة دهوك
أعلنت مديرية التربية العامة في محافظة دهوك، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام في كافة المدارس غداً الخميس.
محافظة اربيل
قالت المحافظة إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في الكليات والمعاهد والمدارس، نتيجة استمرار موجة البرد الحالية.
محافظة نينوى
أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس باستثناء الدوائر الخدمية، جراء انخفاض درجات الحرارة.
محافظ بابل
قالت المحافظة إنه لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانواء الجوية تقـرر ان يكون يـوم غد الخميس عطلة رسمية لطلبة المـدارس ورياض الاطفال فقط.