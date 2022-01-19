تعرف على المحافظات التي قررت تعطيل دوام مدارسها غداً

قرر المحافظ زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط في مناطق عموم المحافظة.أعلنت مديرية التربية العامة في محافظة دهوك، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام في كافة المدارس غداً الخميس.قالت المحافظة إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في الكليات والمعاهد والمدارس، نتيجة استمرار موجة البرد الحالية.أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس باستثناء الدوائر الخدمية، جراء انخفاض درجات الحرارة.