افتتاح معرض "صنع في لبنان" بمعرض بغداد الدولي - عاجل

وقال المراسل، إنه "بحضور وزير الصناعة العراقي ومستشار الأمن القومي، تم افتتاح معرض "صنع في لبنان" بمعرض بغداد الدولي".وكان وزير الصناعة اللبناني جورج بوشيكيان ، قد أكد وجود عمل جاد في لبنان على تفعيل الاتفاقيات بين العراق ولبنان في مجال الصناعة وتفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق مستقبلية بين الدوليتن من الناحية الاقتصادية".وقال بوشيكيان في حديث للسومرية ، اليوم الخميس ، "اتفقنا مع وزير الصناعة العراقي خلال زيارتنا الأولى لبغداد على تعزيز الشراكة الصناعة التكاملية بين البلدين"، مبينا ان "لبنان تمتلك الخبرات بصناعة الأدوية ونسعى لتطور هذا المجال وننافس الشركات العالمية حيث يوجد في لبنان ١٢ معمل و٧ قيد الانشاء في الوقت الحالي".إلى ذلك، شدد السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ولبنان.وقال الحبحاب في حديث للسومرية، اليوم الخميس، ان "افتتاح معرض صنع في لبنان هو مناسبة طيبة لتعزيز العلاقات القائمة بين العراق ولبنان في المجال الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثمانية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين"، مبينا، "نحن متفائلون اليوم ونعتبر هذه الخطوة من خطوات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".واضاف، "نطمح إلى الشراكة والتكامل الاقتصادية بين البلدين سواء كان صناعي او تجاري، بالاضافة الى تفاعل العلاقات الشعبية"، مشيرا الى ان "العلاقة بين مواطني البلدين غير منقطعة ومستمرة حتى في ظل ظروف جائحة كورونا والضغوط الصحية".