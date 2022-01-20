قرارات جديدة من التربية بشأن طلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي

اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، قرارات جديدة تخص طلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات ببعض المعالجات وكما يأتي:

- الطلبة الراسبين في الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) والصف السادس الاعدادي (الدور الثاني التكميلي) يحسب المعدل السنوي لهم للعام الدراسي الحالي: (نصف السنة + درجة الفصل الثاني مقسومة على 2)".

- الطلبة الناجحين من الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) الى الصف الرابع الاعدادي للعام الدراسي الحالي تحتسب الدرجة لهم: (درجة نهاية الكورس × 2)".