البنك المركزي يوجه رسائل اطمئنان للموظفين – عاجل

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري في حديث للوكالة الرسمية، إن "البنك المركزي يستقرئ الوضع الاقتصادي من عدة زوايا، حيث إن الموارد النفطية قائمة، وهناك توجهات للحكومة على خلفية إصدارها الورقة البيضاء، بتحسين أدوات السلطة المالية والتي هي الجمارك والجباية والضرائب والأداء النوعي في الموارد الأخرى"، مبيناً أن "أسعار النفط الآن معقولة".وأضاف: "نرفض ترهيب الموظفين بوجود تخفيض للرواتب، ويجب أن يكون هناك اطمئنان عام"، مشيراً إلى أن "الحكومة القادمة لو تصرفت برشادة فإن الموظفين الذين يتلقون الرواتب وإعانات ورواتب تقاعدية من الدولة وهم أكثر من 7 ملايين، ومرتبط به 5 أشخاص على الأقل، من الصعب التفكير بالتعرض لهذه الشريحة التي تبلغ نحو 35 مليون شخص".