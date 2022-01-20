الكاظمي يستقبل عائلة ياسر الجوراني: استشهاده فضح وحشية الإرهاب

ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي قول الاخير مخاطباً والد الشهيد وشقيقه وأولاده: "إن الشهيد البطل كان أحد الضباط الكفوئين، واستشهاده فضح وحشية الإرهاب الذي يتعرض لضربات موجعة من قبل قواتنا الأمنية التي تلاحق فلوله وقتلت العديد من قياداته، وقد وجّهتُ بملاحقة القتلة الإرهابيين والقصاص منهم، والثأر لدمه، ودم كل الشهداء الذين قضوا على يد هذه العصابات الموغلة بالإجرام".ووجّه الكاظمي الجهات المعنية بـ"تلبية متطلبات عائلة الشهيد واحتياجاتهم، وتأمين كامل حقوقهم".