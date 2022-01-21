السامرائي يدعو لاطلاق حملة وطنية شاملة لانهاء ازمة النازحين والمناطق المحررة

دعا رئيس تحالف عزم مثنى السامرئي، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية لتخصيص مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة من سكان المخيمات والمنازل المتهالكة في المناطق المدمرة.

وقال السامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتابع باهتمام وقلق بالغين معاناة اهلنا من سكان المخيمات والمنازل المتهالكة في المناطق المدمرة من الظروف العصيبة والكارثية بسبب الاوضاع الجوية والمعيشية والخدمية ولاجل ذلك يدعو تحالف عزم، الحكومة الاتحادية لتخصيص مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة باعتبار هذه المناطق والشارئح تمر بجائحة استثنائية، كما وندعو الحكومات المحلية وجميع القطاعات الشعبية والمدنية والاعلامية لاطلاق حملة وطنية شاملة لانهاء ازمة النازحين والمناطق المحررة وتبني هذه الحملة ماديا ومعنويا لمحاولة تخفيف الام واوجاع اهلنا من سكان هذه المناطق".