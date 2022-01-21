وزير الخارجية يعلن عودة 4000 مهاجر عراقي بشكل طوعي

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الجمعة، عودة 4000 مُهاجر عراقي بشكل طوعيّ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "حسين التقى على هامش زيارته إلى بروكسل، المفوضة الأوروبيّة للشؤون الداخليّة والهجرة يلفا جوهانسون، وبحث معها العلاقات الثنائيَّة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ وسُبُل تعزيزها، لاسيما موضوع إعادة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبيّ بصورة طوعيّة".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية استعرض جُهُود الحكومة العراقيَّة في التعامل مع مسألة الهجرة، والإجراءات التي اتخذتها من أجل إعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبيّ مثل بيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا"، مشيراً الى أن "العراق تمكن من إعادة نحو 4000 مواطن عراقي بواسطة 10 رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجوية العراقيَّة".

وأكد على "أهميّة استمرار حوار الهجرة القائم مع الجانب الأوروبيّ، ودعم برامج تشجيع العودة الطوعيّة لللاجئين العراقيين في الدول الأوروبيّة من خلال إعداد برامج خاصة لتأهيل هذه الشريحة".

وتابع البيان أن "حسين قدم إيجازاً بما قامت به الحكومة العراقيَّة من خطوات لمُكافحة شبكات التهريب وتكاتف الجهات الوطنية لزيادة الوعيّ المجتمعيّ وتوضيح مساوىء الهجرة وعواقبها".

من جانبها أكّدت جوهانسون على "عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، مثمنةً دور العراق في القضاء على داعش الإرهابيّ"، مبينةً "الأهميّة التي يوليها الاتحاد الأوروبيّ لمسألة التعاون والشراكة مع العراق، ورغبته في استقراره وحرصه على تعميق أواصر العلاقات بين الجانبين".

وأشادت "بجُهُود العراق في التعاون مع الاتحاد الأوروبيّ والدول الأعضاء بإعادة مواطنيه العالقين على الحدود، وبينت جوهانسون أهميّة التعاون للتقليل من الهجرة والحد من نتائجها الوخيمة على المهاجرين وعوائلهم الأمر الذي ينعكس إيجاباً لتخفيف أزمة المهاجرين وتصدي الحكومة العراقيَّة للهجرة غير الشرعية ومُحاربة شبكات التهريب وتوفير كل ما يلزم لعودة المهاجرين طوعاً واعتبارهُ إنموذجاً يحتذى به في مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبيّ في مجال الهجرة".