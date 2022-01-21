بينها تخص الدوام.. خلية الازمة في الديوانية تتخذ جملة قرارات

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خلية الأزمة المشتركة في محافظة الديوانية عقدت إجتماعها برئاسة محافظ الديوانية الأستاذ زهير علي الشعلان وأصدرت المقررات التالية:-إلزام موظفي كافة الدوائر الحكومية بتلقي جرعتي اللقاح المضاد لفايروس كورونا وفرض اجراءات مشددة في حال عدم إظهار كارت اللقاح للموظفين والمراجعين على حد سواء.-إلزام العيادات الطبية والمختبرات والصيدليات بمراعاة التباعد الوقائي والإلتزام بالاجراءات الوقائية للمراجعين يتولى مراقبة ومتابعة ذلك لجان ميدانية مشتركة من الرقابة الصحية والتفتيش وجهاز الأمن الوطني غير ذلك ستخضع العيادة او الصيدلية او المختبر للغلق والمحاسبة القانونية.-إستمرار الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية بنسبة ٥٠٪.-التشديد على المؤسسات والمراكز الصحية في محافظة الديوانية بتوفير البرادات المناسبة لتخزين اللقاح المضاد لفيروس كورونا .-إلزام الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمراجعين بإرتداء الكمامات الوقائية والتعقيم والتعفير المستمر ويمنع المراجع من الدخول الى تلك الدوائر دون الإلتزام بذلك.-تكثيف حملات التوعية والإرشادات الصحية حول مخاطر الفايروس وسرعة إنتشاره وكيفية الوقاية منه.