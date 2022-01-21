الصدر يعين مسؤولاً على سرايا السلام ونائباً له

عين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، مسؤولاً على سرايا السلام، ونائباً له.







أدناه الوثيقة:

وبحسب وثيقة للصدر، وردت للسومرية نيوز، فقد تم تعيين "أبو مصطفى الحميداوي" مسؤولا على سرايا السلام، و "علي سرحان" نائباً له.أدناه الوثيقة: