زيدان: القضاء العراقي يتميز باستقلال تام - عاجل

وقال زيدان في كلمة له خلال احتفالية يوم القضاء العراقي، إن "القضاء يتميز في العراق باستقلال تام"، مبينا ان "الاستقلال التام للقضاء منحه قوة اكبر في الحفاظ على تطبيق القانون بالشكل الصحيح".وأضاف، إن "للقضاء الدور المحوري والايجابي في ايجاد المخارج الدستورية والقانونية للمشهد السياسي المعقد"، مشددا "على ضرورة احترام ما يصدر عن القضاء".ودعا زيدان "جميع القوى السياسية المتنافسة الى احترام ما يصدر عنه بموجب الدستور والقانون وان كان بخلاف رأيهم".