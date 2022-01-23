معهد القضاء العراقي يحتل المركز الأول عربيا

احتل معهد القضاء العراقي المركز الأول بين معاهد الدول العربية، بعد حصده اعلى الاصوات.

وقال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح في احتفالية يوم القضاء العراقي التي اقيمت في بغداد بحضور شخصيات قضائية ودبلوماسية، ان "المركز العربي للبحوث القانونية هو الامانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، وله برنامج مستقل سنوي يتم اعداده من قبل مجلس ادارته"، مبينا ان "من ضمن عمله هو تنافس المعاهد القضائية العربية في مسابقة عربية سنوية من خلال الحصول على اعلى النقاط عبر الانشطة التالي وهي (استضافة برنامج تدريبي عن بعد او الحضور المباشر، توقيع مذكرات تفاهم او بروتوكول في مجال التعاون او اتفاقية مشتركة بين الدول، مشاركة خارجية للمعهد في مجال التدريب، اصدار نشره شهرية حول انشطة المعهد".

واضاف ان "المعهد القضائي التابع لمجلس القضاء العراق قد فاز باعلى النقاط باجمالي 500 نقطة محددا المركز الاول بين الدول العربية لهذا العام".