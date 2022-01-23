التعليم تعلن نتائج قبول التعليم الموازي وفئات أخرى

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول (3012) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2021/2020 في التخصصات كافة".ودعت الوزارة، الطلبة المقبولين الى "الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 24 كانون الثاني 2022".