التعليم تعلن نتائج قبول التعليم الموازي وفئات أخرى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2022/2021 للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي وفئات أخرى.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول (3012) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2021/2020 في التخصصات كافة".
ودعت الوزارة، الطلبة المقبولين الى "الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 24 كانون الثاني 2022".