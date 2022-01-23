ذي قار تعلن موافقة المالية على صرف مستحقات عقود 315

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اعلن عن حصول الموافقات الاصولية على صرف مستحقات عقود عدد من الدوائر الحكومية ،لعامي ٢٠٢٢ – ٢٠١٩".واضاف انه "من خلال زيارة المحافظ لوزارة المالية تم حصول موافقة وزارة المالية على استقبال بيانات وصرف مستحقات عقود دائرة الماء والمجاري، والصحة، والبلدية ،والبلديات لعامي ٢٠٢٢ – ٢٠١٩".