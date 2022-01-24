أهالي أحد شهداء العظيم يروون تفاصيل مطالبتهم بتكاليف نقل جثمان فقيدهم (فيديو)

ويظهر في مقطع الفيديو، عائلة احد الجنود الذين استشهدوا بهجوم "ارهابي" في منطقة العظيم بديالى، وهي تروي تفاصيل مطالبة احد منتسبي وزارة الدفاع، بمبلغ مالي لتكلفة البنزين لمرتين متتاليتين، جراء نقله بمركبة عسكرية حكومية تعود الى الوزارة.ويتحدث ذوو الشهيد أن منتسب بوزارة الدفاع طالب للمرة الثالثة بمبلغ تكلفة العودة "ثمن البنزين" بوجود قائد العمليات.وناشد ذوو الشهيد، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله، بالتدخل.