التربية: ماضون بتحسين نوعية التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "ترأس اعمال المؤتمر التعريفي الخاص بنظام إدارة المعلومات التربوية "EMIS" في مبنى الوزارة ، بحضور وكلاء الوزارة للشؤون الإدارية والفنية ومدير مكتب اليونسكو في العراق وممثل عن اليونسيف والاتحاد الأوربي وهيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات وعدد من المديرين العامين للتربية".واكد الدليمي، خلال كلمة افتتاح المؤتمر، ان "الوزارة ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج لتحسين نوعية التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته وترسيخ التنافسية في هذا القطاع الحيوي المهم ، ومواكبة التطور السريع في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير مصادر التعليم الالكترونية الذكية وإدامتها في كل مفاصل العملية التربوية والتعليمية".وأضاف ، "نتوجه بالشكر لجميع الجهات والمنظمات الساندة والداعمة لوزارة التربية في تطبيق هذا النظام التربوي الذي يُشكل خطوة هامة للاستجابة لمختلف التحديات التي تواجه التعليم في البلاد".من جانبها، بينت منظمتي اليونسكو واليونيسيف ، "اننا نعمل مع وزارة التربية في بناء نظام معلوماتي تربوي من أجل تحسين عملية صنع القرار القائم على أساس البيانات والمؤشرات التي يوفرها نظام إدارة المعلومات التربوية "EMIS" ورفع كفاءة العاملين عبر تقديم افضل الحلول التكنلوجية بهذا المجال ".