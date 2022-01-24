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إخماد حريق في مخزنين تجاريين وإنقاذ ثالث في الكرخ

محليات

2022-01-24 | 08:08
إخماد حريق في مخزنين تجاريين وإنقاذ ثالث في الكرخ
1,581 مشاهدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حادث حريق في مخزنين تجاريين وإنقاذ ثالث في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزنين تجاريين مشيدة من ألواح الچينكو مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني مخصص لخزن وتجارة اقمشة الستائر بمساحة 8 في 10 متر مربع فيما انقذت المخزن الثالث المجاور قبل ان تصل الية النيران في منطقة الحرية دباش شمال غرب بغداد في جانب الكرخ".

وأشارت المديرية إلى أنها "زجت بجهد اضافي لفرق الإطفاء من المناطق المجاورة لموقع الحادث بهدف تعجيل السيطرة على امتداد النيران واخماد الحادث وتقليل حجم الخسائر المادية لتنهي أعمالها دون تسجيل اصابات بشرية وتفتح على أثر ذلك تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".
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