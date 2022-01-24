محافظ البصرة ينهي تكليف مهام الاستشاريين المكلفين بصفة طوعية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
6
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
6
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الإصابات واللقاحات.. إحصائية حديثة حول العالم
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
محافظ البصرة ينهي تكليف مهام الاستشاريين المكلفين بصفة طوعية
محليات
2022-01-24 | 09:32
1,918 مشاهدة
قرر محافظ البصرة، اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف مهام الاستشاريين المكلفين بصفة طوعية.
جاء ذلك بحسب وثيقة مذيلة بتوقيع العيداني، وردت للسومرية نيوز.
ادناه الوثيقة:
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
اسعد
العيداني
+A
-A
آخر الاخبار
16:18 | 2022-01-24
16:18
كورونا اليوم
الإصابات واللقاحات.. إحصائية حديثة حول العالم
15:51 | 2022-01-24
15:51
دوليات
واشنطن: نبحث إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية
15:36 | 2022-01-24
15:36
رياضة
نبأ سار لريال مدريد يخص "بنزيما"
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق من "الفيفا" بشأن مباراة العراق وأوغندا
رياضة
31.81%
11:33 | 2022-01-23
أول تعليق من "الفيفا" بشأن مباراة العراق وأوغندا
11:33 | 2022-01-23
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن "نهاية الوباء"
كورونا اليوم
23.36%
11:46 | 2022-01-23
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن "نهاية الوباء"
11:46 | 2022-01-23
التربية تصدر توجيهاً لمديرياتها بشأن قرارات اللجنة العليا
محليات
22.53%
07:21 | 2022-01-23
التربية تصدر توجيهاً لمديرياتها بشأن قرارات اللجنة العليا
07:21 | 2022-01-23
طقس العراق.. أمطار وتغير في درجات الحرارة
محليات
22.3%
03:03 | 2022-01-23
طقس العراق.. أمطار وتغير في درجات الحرارة
03:03 | 2022-01-23
المزيد
محليات
تعليمات جديدة بشأن المشمولين بنظام "المحاولات"
تعليمات جديدة بشأن المشمولين بنظام "المحاولات"
ذي قار.. تظاهرات تطالب بإقالة قائد الشرطة
09:45 | 2022-01-24
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق - عاجل
08:26 | 2022-01-24
إخماد حريق في مخزنين تجاريين وإنقاذ ثالث في الكرخ
08:08 | 2022-01-24
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
ما رأيك بالتفجيرات الأخيرة؟
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.