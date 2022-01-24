محافظ البصرة ينهي تكليف مهام الاستشاريين المكلفين بصفة طوعية

قرر محافظ البصرة، اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف مهام الاستشاريين المكلفين بصفة طوعية.







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جاء ذلك بحسب وثيقة مذيلة بتوقيع العيداني، وردت للسومرية نيوز.ادناه الوثيقة: