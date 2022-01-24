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تعليمات جديدة بشأن المشمولين بنظام "المحاولات"

محليات

2022-01-24 | 15:03
تعليمات جديدة بشأن المشمولين بنظام "المحاولات"
2,397 مشاهدة

كشفت وزارة التربية، الاثنين، عن تعليمات جديدة بشأن المشمولين بنظام "المحاولات" لطلبة السادس الإعدادي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بناءً على ما جاء بقرار هيئة الرأي بجلستها المرقّمة (١) في ٢٠٢٢/١/١٩ السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية) الراسبين منهم بدرس واحد او درسين لسنتين او لسنة واحدة للعام الدراسي (2020-2021) باداء الامتحانات وفق نظام المحاولات للعام الدراسي (2021-2022)".
 
وأضافت "يشمل الطلبة بالمحاولات الراسبين بدرس واحد او درسين للعام الدراسي (2020-2021) وللدراستين الصباحية والمسائية ويشترط ان تكون لديه سنة رسوب واحدة في الصف السادس الاعدادي او سنتين متتالية"، موضحة أنه "يعفى الطالب المشمول بالمحاولات من اداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة".
 
ولفتت الوزارة الى أنه "الطالب المشمول بالمحاولات يحتفظ برقمه الامتحاني للعام الماضي ولا يجوز نقله الى مدرسة اخرى".
 
وتابعت "تقوم مراكز فحص الدراسة الاعدادية بإعداد الاستمارة الخاصة بالطلبة المشمولين بنظام المحاولات وارسالها الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة"، مؤكدة أن "العام الدراسي (2021-2022) هو آخر عام يتم العمل فيه بنظام المحاولات".
 
وكانت وزارة التربية قد أصدرت الأسبوع الماضي، قراراً سمح لطلبة السادس الإعدادي ضمن الدراستين الصباحية والمسائية، من الراسبين بمادة أو مادتين لعام أو عامين، بأداء الامتحانات للعام الحالي طبقاً لنظام المحاولات.
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