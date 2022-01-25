وفاة فنان عراقي بارز - عاجل

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".يذكر أن الفنان الراحل فلاح عبود، ممثل عراقي، قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017، كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، وانتخب مؤخراً لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.