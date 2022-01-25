الكهرباء تنفي إنهيار منظومتها: قادرون على تجهيز المواطنين بـ20 ساعة!

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المنظومة الكهربائية عاملة من خلال محطاتها البخارية والغازية بطاقه تصل الى ١٣٤٠٠ ميكا واط، رغم انحسار اطلاقات الغاز المورد ورغم انخفاض الغاز الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب وزارة النفط".وأضافت، إن "محطات الكهرباء جاهزة للعمل وبإمكانها تجهيز المواطنين بالكهرباء من ١٨ الى ٢٠ ساعة ما ان توفرت امدادات الغاز!".وأشارت الى انه "لليوم الرابع على التوالي لا تزال الوزارة في غرفة عمليات دائمة الانعقاد لبحث التداعيات التي اثرت سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء ومعالجتها".