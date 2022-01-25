Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكهرباء تخذل العراقيين أمام البرد القارس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فنانون وكتَّاب يعبرون عن استيائهم من مطالبة وزارة الاسكان بإزالة مسرح الرشيد

محليات

2022-01-25 | 05:55
فنانون وكتَّاب يعبرون عن استيائهم من مطالبة وزارة الاسكان بإزالة مسرح الرشيد
1,632 مشاهدة

عبر فنانون وصحفيون وناشطون، عن استيائهم من اجراء وزارة الاعمار والاسكان الذي حذرت فيه دائرة السينما والمسرح بإزالة مسرح الرشيد خلال ١٤ يوم فقط، ما اثار استغراب الفنانين والمسرحين والكتَّاب والأدباء العراقيّن والمهتمين بالشأن الفني والثقافي .

وبحسب وثيقة لوزارة الاعمار والاسكان، فأن "الارض المقام عليها المسرح تعود إلى الوزارة وأن دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة قامت ببناء المسرح دون استحصال الموافقات الأصولية ".

وتم اعادة افتتاح مسرح الرشيد في العام الماضي بعد توقف دام اكثر ١٨ عام بسبب تدميره بالكامل اثناء الاحتلال الامريكي للعراق سنة 2003 ، فيما شهد مسرح الرشيد قبل تدميره عشرات العروض المسرحية، سواء تلك التي قدمتها الفرقة القومية للتمثيل العراقية، أو العروض العربية التي قدمت في الثمانينيات والتسعينيات عبر مهرجانات المسرح العربي.

وعبر الفنانون والمختصون عن امتعاضهم من محاولة وزارة الاسكان ازالة المسرح العريق وهذه بعض من التعليقات:

الفنانة العراقيَّة عواطف نعيم: "سيكون رأيي حين اتظاهر غدا أمام مسرح الرشيد لمنع إزالته ونحن نعرف الأسباب والدوافع وراء قرار الإزالة منذ لحظة الرفض في إعماره وتأهيله من قبل بعض المسؤولين ، أنهم يعمدون إلى إزالة تأريخنا وذاكرتنا وحضورنا من خلال إزالة مسرح الرشيد.. إنهم يعمدون الى قتل الثقافة والفنون والرأي الحر" .

فيما اكدت الفنانة شذى: ان "هذا الاجراء هو قتل للفن والثقافة وهو مصيبة كبيرة لقتل الفن والثقافة العراقية واخر المعاقل المهمة والذي تكالبت عليه المؤامرت منذ ٢٠٠٣، ان البلد الذي يمحي تأريخه الان هو العراق، للأسف سوف نغادر حتى لا نرى هذا الفعل الشائن بحق تاريخ فليس لنا مكان في دولة لاتحترم تاريخ ثقافتها وفنها".

فيما عبرت الممثلة زهور علاء:" عن استيائها من هذا الإجراء متسائلة عن جدوى إزالة مسرح لتشييد دائرة حكومية محليه ".

وأضافت علاء "أنها تتوقع من الوزارات الحكومية الدعم للفن والمسرح بدل مواجهته بسلطة القانون متمنية من الجهات المختصة التراجع الفوري عن ذلك واستبداله بترميم المسرح وإضاءة خشبته بالنجوم".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:33 | 2022-01-25 09:33
09:23 | 2022-01-25 09:23
09:21 | 2022-01-25 09:21
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.