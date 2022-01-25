الصدر بعد قرار المحكمة الاتحادية: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بعد رد دعوى النائب باسم خشان.
وكتب الصدر في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان".
وتابع: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".
وارف الصدر: "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".
وختم الصدر: "كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون.. والسلان على أهل السلام ورحمة الله وبركاته".