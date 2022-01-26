الاعدام لإرهابي خطف 6 منتسبين في صلاح الدين - عاجل

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " المجرم الارهابي عمل مع عصابات داعش الارهابية واقدم مع مجموعته الارهابية بخطف ستة مواطنين بعد مداهمة منازلهم كونهم من منتسبي الاجهزة الامنية ".وأضاف أن " الحكم بحق المجرم الارهابي استنادا لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".