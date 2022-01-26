السجن 6 سنوات لمدير آثار سامراء - عاجل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ، أصدرت حكما بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق مدير اثار سامراء عن جريمة إحداثه ضرراً عمدياً بأموال ومصالح الدولة بهدره للمال العام في مشروع تأهيل وصيانة جامع الملوية الكبير في سامراء عام 2013".وأضاف البيان، أن " قرار المحكمة جاء استنادا لإحكام المادة 340 وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".