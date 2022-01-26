وفاة شخصين بعد اختناقهم جرّاء أحتراق منزلهم في بغداد - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني جاهدت لإنقاذ شاب وشابة لم يبلغى العشرين من عائلة واحدة اتخذا من خزان الملابس في الطابق العلوي ملاذاً لهما بعد اندلاع حادث حريق داخل دارهم في منطقة الطوبچي وسط بغداد".وأضافت، أن"فرق الدفاع المدني تسارعت للسيطرة على النيران حتى تمكنت من إقتحام المنزل والبحث وايجاد الشابين ليتم إخراجهم من الدار بعد ان فقدا الوعي نتيجة استنشاق نواتج الحريق".وأشارت المديرية إلى إن "فرق اسعاف الدفاع المدني بدأت بإجراءات الانعاش الرئوي واعادة النبض قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب ، لكن المنية كانت اسرع لتخطف روحهم متوفين من اثر الاختناق في المستشفى".وتابعت، "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".