السفير المصري يزور نقابة الصحفيين العراقيين ويشيد بدورها الفاعل محليا وعربيا

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "نقيب الصحفيين مؤيد اللامي استقبل في مقر النقابة سفير جمهورية مصر العربية الذي استمع الى شرح مفصل عن طبيعة عمل النقابة وفروعها في المحافظات وتواصلها مع النقابات والاتحادات الصحفية العربية كون نقيب الصحفيين العراقيين يرأس حاليآ الاتحاد العام للصحفيين العرب".وتابع البيان، "كما عبر السفير المصري عن سعادته لما تشهده النقابة من تطور وذلك أثناء تجواله في أروقة النقابة ومبناها المتميز واطلاعه على سير العمل الإداري والمهني فيها".