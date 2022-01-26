الزاملي: امام البرلمان تحديات كبيرة اهمها كشف "التقصير والفساد" في ملف الكهرباء

واكد الزاملي خلال الاجتماع بحسب بيان اصدره مكتبه الاعلامي وتلقته السومرية نيوز، ان "مجلس النواب امام تحديات كثيرة اهمها كشف (التقصير والفساد) في ملف انقطاع المنظومة الكهربائية والتي تتطلب من اعضاء المجلس كافة العمل بمسؤولية وطنية عالية وبروح الفريق الواحد وممارسة وسائل الرقابة البرلمانية واستضافة ومحاسبة كل الجهات المتسببة في هدر المال العام طيلة السنوات السابقة، سيما فيما يخص ملف الكهرباء والطاقة، من اجل تقديم الخدمة التي ينتظرها ملايين الشعب العراقي".ودعت خلية الازمة في الكتلة الصدرية لـ"لتدقيق والمتابعة فيما يخص ملف الكهرباء والنفط ووضع الحلول اللازمة والعاجلة لمعالجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، فيما اتفق اعضاء الخلية على وضع خارطة طريق فاعلة لتجاوز التحديات الاقتصادية وفقا للأطر التشريعية والرقابية ".