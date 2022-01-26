الصدر يصل بغداد - عاجل

وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد.

وذكر إعلام التيار الصدري في بيان مقتصب ورد لـ السومرية نيوز، أن "الصدر وصل إلى العاصمة بغداد".