الدفاع المدني يخمد حريقا داخل سوق وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محلين تجاريين متخذين لبيع الملابس المستعملة داخل سوق هرج التجاري في منطقة باب الشرقي وسط بغداد بمشاركة أربع فرق اطفاء".واضافت "فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وابعدت خطر انتشارها النيران إلى المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل السوق لتفتح بعد ان سيطرت على الحادث تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر ".