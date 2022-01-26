محافظة بغداد تعلن زيادة حصة المولدات لشهر شباط بمقدار الضعف

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بمتابعة مباشرة من محافظ بغداد محمد جابر العطا، وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النفط، سيتم تجهيز المولدات الحكومية والاهلية بحصة وقودية "لمن يمتلك دفتر وقودي" تتمثل بـ "20 لتر كاز لكل 1 kva" لشهر شباط، بعد ان كانت "10 لتر كاز لكل 1 kva"، تعويضا للضغط الحاصل عليها، نتيجة قلة تجهيز الطاقة الكهربائية، خلال الايام الماضية".واضاف ان "المحافظة تثمن جهود وزارة النفط، لما قدمته من جهود في سبيل تعزيز الطاقة في العاصمة".