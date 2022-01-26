شرطة النجف تكشف حقيقة وجود "ملهى ليلي" في المحافظة

نفت مديرية شرطة النجف، الأربعاء، العثور على "ملهى ليلي" في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "تناولت عددا من الصفحات المأجورة والكاذبة خبر عار عن الصحة واشاعات، الغاية منها تشويه صورة النجف الاشرف".

وأكدت أن "مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن سمعة المحافظة، وسنرفع دعوى قضائية ضد من روج لهذا الخبر الكاذب ويروج لهذا الخبر الكاذب منذ سنين ويعاد نشره بين فترة واخرى".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده العثور على "ملهى ليلي" في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.