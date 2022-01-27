التجارة تحدد موعد توزيع مفردات السلة الغذائية - عاجل

وذكرت وزارة التجارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها لاطلاق تجهيز السلة الاولى بعد استلامها كميات كبيـرة من مفـردات السلة الغذائية وهي ( الزيت- السكر- الفاصولياء- الحمص - معجون الطماطم- الرز) التي ستوزعها على المواطنين وبنظام البطاقة التموينية في عموم البلاد".ودعت الوزارة، "وكلاء المواد الغذائية مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في كافة محافظات البلاد لغرض قطع المواد الغذائية".وأضافت، إنه "أصدرت توجيهاً لجميع المخازن التابعة للشركة العامة للتجارة الغذائية، بإطلاق السلة الغذائية في عموم البلاد اعتبارا من يوم الاحد القادم".