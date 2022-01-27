تحرك عاجل من التربية بشأن إحدى مدارس ذي قار "المثيرة للجدل" (صور)

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التربية أمر باعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة ايام ، مشدداً على عدم التهاون في محاسبة من يعرض الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف لا تليق بمكانة الطالب العراقي المتميزة في نفوسنا وعملنا".وقال الدليمي بحسب البيان، "لن نسمح لاحد بالاساءة للعملية التربوية ولا لابنائنا الكرام"، مؤكداً "حرص الوزارة على بقاء سمعة العراق التعليمية متميزة ورصينة كما يعرفها الجميع".وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة صور تظهر طلبة مدرسة "ام النخيل" في محافظة ذي قار وهم يفترشون الارض ويؤدون الامتحانات بالهواء رغم الاجواء الباردة.وأدناه الصور: