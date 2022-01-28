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غائم مصحوب بأمطار متفرقة.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

محليات

2022-01-28 | 03:05
غائم مصحوب بأمطار متفرقة.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق
3,666 مشاهدة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالى الطقس خلال الايام الاربعة المقبلة في البلاد ، فيما توقعت هطول أمطار متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في الأقسام الغربية منها في المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة وتساقط خفيف للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية بين غائم جزئي الى غائم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

واشار البيان الى، أن "طقس الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم وغائم جزئي الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابع، أن "الطقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وطقس المنطقة الشمالية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها ويتحسن تدريجياً مساء، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر بين خفيف الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً ويتحسن تدريجياً مساء، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية من البلاد،وستنخفض قليلاً في الأقسام الجنوبية من البلاد".

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