الحكيم يدين استهداف مطار بغداد: يجب التحقيق الفوري في هذه الأعمال

وقال الحكيم في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "ندين ونستنكر إستهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، ويجب التحقيق الفوري في هذه الأعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية لمعرفة مرتكبيها والأجندات التي تقف خلفهم والتي تسعى لزعزعة أمن وإستقرار العراق".وتابع الحكيم: "كما نجدد مطالبتنا الجهات الأمنية بتكثيف الجهد الإستخباري لتأمين حياة المواطنين وحماية المرافق الحيوية في البلاد".