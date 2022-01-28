الخزعلي يعتبر استهداف البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية محاولة لخلط الأوراق

وقال الخزعلي في تغريدة له عبر تويتر، إن "موضوع رفض استهدف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشآت المدنية ليس مسألة اخلاقية، بل هي محل اتفاق كل القوى السياسية والوطنية، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والهيأة التنسيقي، مؤكداً أن هناك أجندات تريد خلط الأوراق، خصوصاً في هذا التوقيت الحرج".وأضاف، "لكن المؤسف أن هناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل إعلامية تريد استغلال هذه الأحداث للتسقيط السياسي، من خلال توجيه الاتهامات بشكل صريح أو ضمني لجهات محددة وبدون وجود أي دليل ولا نعتقد أن هذا الأسلوب يصب في خدمة استقرار الوضع وتجاوز الوضع المتأزم بالأصل، بل أن كيل هذه الاتهامات يجعل هذه العناوين محل استفهام، وقد يجعل بعضها في دائرة الاتهام بالمسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر".وتابع الخزعلي، "نرجو من جميع القوى والشخصيات السياسية المحترمة توحيد الخطاب الوطني في رفض كل ما له مساس بالسيادة وزعزعة الأمن والسلم الأهلي، وكذلك في رفض مسألة استمرار التواجد العسكري الأجنبي الأمريكي والتركي وانتهاكهما للسيادة العراقية".