توضيح من شرطة كربلاء بشأن حادث "سيطرة الوند" المروع

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مختلف القنوات والوكالات الإخبارية والصفحات ، مقطع فيديو يبين حادث سير داخل سيطرة مدخل المدينة من جهة محافظة بغداد وتحديداً سيطرة الوند ، ونود أن نبين أن الحادث حصل يوم الخميس الموافق 27 / 1 / 2022 ، نتيجة السرعة العالية وعدم الإنتباه من قبل سائق عجلة حمل نوع (صهريج) لا يحتوي على اي حمولة لكنه فقد السيطرة في طريق الذهاب وانحرف عن مساره وأدى لدخوله الى سيطرة المحافظة عكس الاتجاه مما تسبب بحصول حادث سير تضررت جراءه عدد من العجلات المتوقفة أثناء التفتيش".وتابعت، "كما نود أن نؤكد أنه لا يوجد أي أضرار بشرية مطلقاً إنما إضرار في العجلات ، وقد تم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العجلة المخالف".وطالبت المديرية بحسب البيان، "جميع السائقين بضرورة الإنتباه والإلتزام بالسرعة المحددة وقوانين المرور كافة لمنع حصول الحوادث المرورية للحفاظ على سلامة الجميع".