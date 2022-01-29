ارتفاع درجات الحرارة.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا بدءاً من يوم الاثنين".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام المقبلة: