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المرجع السيستاني يرد على إستفتاء يخص دوام الموظفين "الفضائيين"

محليات

2022-01-29 | 06:02
المرجع السيستاني يرد على إستفتاء يخص دوام الموظفين "الفضائيين"
4,233 مشاهدة

رد مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على مجموعة استفتاءات تخص الحكم الشرعي في دوام الموظفين الوهميين او ما يعرفون بـ"الفضائيين" وتقاضي أكثر من راتب.

وجاء في نص السؤال كما ورد في بيان لمكتب المرجع الأعلى :" نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر، فهم إمّا لا يأتون إلى الدائرة لعدّة أيّام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي فيأتون متأخّرين ويخرجون مبكّرين، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟".

وكان جواب مكتب المرجع الأعلى كالآتي: "لا يجوز لأيّ موظف أن يخالف الضوابط القانونيّة والالتزامات التي تعهّد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرّم، والمتخلّف عن أداء وظيفته لا يستحقّ الراتب المقرّر له بمقدار التخلّف".

وجاء في سؤال آخر: "هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكوميّة قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيّته؟".

فكان نص جواب مكتب المرجع الاعلى: "يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيّته القانونيّة حقّاً".

وعن سؤال حول "قيام البعض باستغلال الوضع المتردّي الذي يمرّ به البلد بالتحايل على القانون والحصول على أكثر من درجة وظيفيّة وفي أكثر من دائرة، فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً".

فرد مكتب السيد السيستاني ونص الجواب: "لا يجوز ذلك بتاتاً بل يكون آثماً، والراتب الآخر الذي يستلمه سحتٌ وما استلمه من قبل إن لم يمكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحوٍ يقيه من الاختلاس وجب التصدّق به على الفقراء".

يشار الى ان الأشخاص الفضائيين هم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين.
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